Uiteindelijk 477 handtekeningen tegen windmolens aan R4 Joeri Seymortier

22 augustus 2019

15u50 6 Evergem De actievoerders tegen de komst van windmolens langs de R4 in Evergem hebben uiteindelijk 477 handtekeningen kunnen verzamelen.

Aspiravi heeft een vergunningsaanvraag ingediend voor de plaatsing van twee windmolens, ten westen van de R4, in de buurt van Bommels in Evergem. Dat levert al weken protest op in de buurt. Het gaat om molens met een tiphoogte van maar liefst 180 meter. De inwoners van Ertvelde en Kluizen voeren actie, en hebben de voorbije weken uiteindelijk 477 handtekeningen tegen de windmolens verzameld. De gemeente Evergem gaf eerder al een negatief advies. Marc Van Laere heeft de 477 handtekeningen nu bezorgd aan de gedeputeerden van de provincie Oost-Vlaanderen, die verder over het dossier moeten beslissen.

“Wij rekenen op het begrip en steun van de gedeputeerden, en hopen dat ze bereid zijn om het maatschappelijk debat een kans te geven”, zegt Marc Van Laere. “We hopen dat de provincie geen goedkeuring zal geven aan de milieuvergunningsaanvraag van Aspiravi, voor het plaatsen van twee windmolens ten westen van de R4.”