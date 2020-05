Uitbater Carrefour Market Evergem wordt auteur: “Toch beetje vakantiegevoel in deze coronatijden” Joeri Seymortier

25 mei 2020

11u43 0 Evergem Carlos Struyvelt, de uitbater van de Carrefour Market in Evergem, wordt auteur. Onder het pseudoniem C.M.M. Dellamonte schrijft hij de vakantieroman ‘Weg naar Milos’.

Carlos Struyvelt gebruikt het pseudoniem C.M.M. Dellamonte omdat hij schrijft vanuit het oogpunt van Catharina, een vrouw van rond de veertig die haar leven wil omgooien en daarom halsoverkop naar Milos vertrekt. “Ernstige hartproblemen tijdens mijn eigen vakantie op Milos brachten mij aan het schrijven”, zegt Carlos. “Ik wilde al langer een boek uitbrengen en besef dat het er nu echt moet van komen. Het motto ‘pluk de dag’ staat helemaal centraal in mijn leven, en in mijn debuut. ‘Weg naar Milos’ is nog maar een eerste deel in een boekenreeks die ik zal wijden aan de Griekse eilanden. Het boek lezen voelt toch een beetje als op vakantie gaan, in deze coronatijden.”

Het boek wordt meteen ook vertaald in het Engels en het Grieks. Ondertussen bracht Carlos ook zijn eigen wijnmerk op de markt. De wijn die in het boek een prominente rol speelt, is nu ook echt te koop in zijn eigen Carrefour Market in Evergem.

Het boek ‘Weg naar Milos’ ligt in heel wat rekken, en is ook online te koop bij Standaard Boekhandel, Bol.com of bij Uitgeverij Beefcake.