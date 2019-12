Twee inbraken via veluxramen in Sleidinge Didier Verbaere

28 december 2019

Op donderdag 26 december werden twee inbraken vastgesteld in Evergem-Sleidinge. Beide inbraken gebeurden door het vernielen van een veluxraam. Vermoedelijk gaat het telkens over avondinbraken. De lokale politie Assenede-Evergem stelt een onderzoek in. Verdachte gedragingen mogen uiteraard steeds gemeld worden aan de politie.