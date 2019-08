Twee fietsbruggen in Evergem: één over Ringvaart en één over R4 Joeri Seymortier

11u53 2 Evergem Evergem krijgt twee fietsbruggen op haar grondgebied. Er komt er een over de Ringvaart en een andere over de R4

Er is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de gemeente Evergem, de provincie Oost-Vlaanderen, stad Gent en de Vlaamse Waterweg voor de bouw van twee fietsbruggen. De werken moeten starten in 2022. Het gemeentebestuur van Evergem wil alvast dat de brug over de R4 klaar is voordat de werken aan het Brico-kruispunt starten.

“Het is de bedoeling dat fietsers vanaf het station van Evergem veilig tot aan de Spesbroekstraat in Gent kunnen rijden, zonder dat ze hinder ondervinden van het autoverkeer”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Dat nieuw stukje fietspad is een onderdeel van fietssnelweg F42. Als deze fietssnelweg helemaal klaar is zal een fietser vanuit Eeklo veilig en conflictvrij via Waarschoot, Sleidinge en Evergem naar Gent kunnen fietsen.”

Eerst R4

De eerste fietsbrug die gebouwd zal worden, is die over de R4. De Vlaamse overheid zal die kosten dragen. Voor de latere brug over de Ringvaart, betaalt de Vlaamse Waterweg 60 procent, de provincie 20 procent, en Gent en Evergem elk 10 procent. “Volgens de raming zal die brug voor de gemeente Evergem ongeveer 485.000 euro kosten”, zegt schepen Van der Meersch nog.