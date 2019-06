Tuinhuizen volledig uitgebrand in Sleidinge: rookpluim kilometers ver te zien Jeffrey Dujardin

11 juni 2019

15u06 11

In de Kaaistraat in Sleidinge is dinsdagochtend een brand uitgebroken in een rij tuinhuizen. De brand ontstond vermoedelijk nadat de gemeente onkruid had weggebrand. Bij de brand was er enorme rookontwikkeling, de rookpluim was tientallen kilometers ver te zien. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon de tuinhuizen niet meer redden. Ze brandden volledig uit. Door de brand was de Kaaistraat een kleine twee uurtjes afgesloten voor het verkeer.