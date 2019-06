Trucker Mario (51) kritiek na ongeval op Antwerpse Ring: “Al 19 jaar is hij op de baan, ik snap niet hoe dit is kunnen gebeuren” Jeffrey Dujardin

14 juni 2019

18u44 0 Evergem De toestand van de 51-jarige trucker Mario Paelinck uit Evergem, die donderdagmiddag betrokken raakte bij een ongeval op de Antwerpse Ring, is kritiek. “Al 19 jaar is hij op de baan. Ik snap het niet hoe dit is kunnen gebeuren”, getuigt zijn vrouw Sabine.

De vijftiger kwam met zijn vrachtwagen onder een andere vrachtwagen terecht. Hij zat gekneld in zijn cabine en moest bevrijd worden door de brandweer. De man werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht waar hij onmiddellijk geopereerd werd. “Hij heeft heel zware verwondingen opgelopen”, zegt zijn vrouw Sabine. “Zijn kniebot lag ergens in de vrachtwagen, er is een stuk uit zijn been. In het ziekenhuis hebben ze spillen in zijn been gestoken, zijn schouder is gebroken en hij heeft een rugletsel.”

Sinds vrijdag is de toestand van Mario acuut. “Hij ligt aan een beademingstoestel, ze moeten wachten tot hij stabiel is voor ze terug kunnen opereren.” Sabine blijft zich maar afvragen hoe het ongeluk is kunnen gebeuren. “Hij rijdt al 19 jaar rond, misschien was hij moe of is hij onwel geworden? Hoe dan ook, Mario is een vechter, een echte beer. Hij heeft al veel meegemaakt (Hij raakte in 2017 besmet met legionella en lag toen in coma, red.).”