Troast Coffee wil koffiebar in hoveniershuis aan Kasteel Wippelgem Joeri Seymortier

24 september 2019

17u50 0 Evergem De gemeente Evergem heeft een nieuwe uitbater gevonden voor het hoveniershuis aan het Kasteel van Wippelgem: Troast Coffee uit Evergem.

De gemeente geeft het hoveniershuis in concessie, en ging de voorbije maanden op zoek naar nieuwe uitbaters. “Op basis van een uitgebreid juryrapport werd gekozen voor de ambachtelijke koffiebrander Troast Coffee uit Evergem”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “Het bedrijf van Toon Vermeulen en Charlotte Dhont levert al koffie aan bedrijven en horeca. Het duo wil nu een koffiebar en belevingscentrum openen op het kasteeldomein.”

Troast Coffee brengt zijn eigen duurzame koffie op de markt. Hun koffie wordt op een ambachtelijke en duurzame wijze gebrand. “De koffiebranderij krijgt een plaats in de oude paardenstallen”, zegt schepen Filip Huysman (CD&V). “Bezoekers en klanten mogen het proces van het koffiebranden meevolgen: van groene koffieboon tot eindproduct. Maar er zit ook veel sociaal engagement in het project. Gebaseerd op het idee van ‘Heilige boontjes’ uit Nederland, zullen jongeren met een probleemachtergrond, beperking of kansarmoede de kans krijgen om stage te doen in het bedrijf en in de koffiebar.”

De startdatum moet nog in onderling overleg bepaald worden.