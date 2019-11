Travestieten van ‘Les folles de Gand’ maandag in CC Stroming Joeri Seymortier

22 november 2019

11u09 1 Evergem Wie houdt van pluimen en veel glitter, kan op maandag 25 november om 14.30 uur afzakken naar cultuurcentrum Stroming in Sleidinge voor een show van ‘Les folles de Gand’.

Het is Okra Sleidinge die de travestieten uitnodigt. Het wordt een show van twee keer vijftig minuten, met dans, muziek, glitter en glamour. Kaarten kosten 10 euro en zijn niet genummerd. Ze zijn te koop bij de wijkverantwoordelijken van Okra Sleidinge en bij Jan Willaert in de Bernt 22 in Sleidinge.