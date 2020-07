Toch nieuwe besmetting in Evergem Anthony Statius

25 juli 2020

16u11 26 Evergem In Evergem werd vrijdag 1 inwoner positief getest op het coronavirus. Het was al van 30 juni geleden dat er een nieuwe besmetting was in de gemeente.

Vrijdag kon u in deze krant lezen dat de laatste besmetting in Evergem al dateert van 30 juni en dat er dus drie weken lang geen nieuwe besmettingen werden geteld. Volgens de officiële cijfers werd er echter op vrijdag 24 juli toch nog nieuwe besmetting geregistreerd. Over de gehele coronacrisis werden 223 gevallen geteld.

“De cijfers liggen nog steeds aan de lage kant”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “We hebben tot nu toe geluk gehad, maar het leven staat niet stil en het is niet te vermijden dat er besmettingen zullen bijkomen. Daarom nogmaals de oproep om de gekende gouden regels strikt na te volgen. Draag zorg voor jezelf en voor elkaar.”