Thuiszorgdienst Evergem groeit en moet verhuizen Joeri Seymortier

15 juli 2020

15u03 0 Evergem De Evergemse thuiszorgdienst van Zorgbedrijf Meetjesland blijft groeien, en moet daardoor verhuizen.

De administratieve dienst zit niet langer in woonzorgcentrum Ter Hollebeke, maar nu op Sleidinge-Dorp 89/01 in Sleidinge. “Door de stevige groei in de prestatie-uren en de klantenportefeuille van de dienst, werd het tijd om effectief naar een aparte en grotere locatie te verhuizen”, zegt Patrick Huyghe. “Op het nieuwe adres zullen drie thuiszorgcoördinatoren werken, samen met een administratief medewerker. Dat toont dat we lokaal willen blijven groeien. De thuiszorg van Evergem bestaat uit een dienst voor gezinszorg aan huis, en een dienstencheque-onderneming voor poetshulp aan huis. We helpen iedereen die door ziekte, beperking, ouderdom of andere omstandigheden niet meer zelf kunnen instaan voor hun persoonlijke verzorging of huishouden. Zowel mensen die voor een korte of lange tijd hulp nodig hebben, kunnen beroep doen op onze diensten. We vinden het belangrijk dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen.”

Wie thuishulp nodig heeft, vindt informatie op www.zorgbedrijfmeetjesland.be/thuiszorg of 09/261.54.27.