Tervenen heeft nieuw kleuterschooltje, maar openingsfeest genekt door corona Joeri Seymortier

08 oktober 2020

12u12 0 Evergem De wijk Tervenen in Ertvelde heeft een nieuw kleuterschooltje, maar het openingsfeest kan niet doorgaan door de strengere coronamaatregelen.

Tervenen is een wijkafdeling van de vrije basisschool uit de Eeklostraat in Ertvelde. De voorbije maanden werd daar gebouwd aan een nieuwe kleuterschool, en dat zou komende zaterdag feestelijk geopend worden. Maar door de verstrenging van de coronamaatregelen, ziet de directie zich genoodzaakt om dat feest af te blazen. “Tot onze grote spijt zien wij ons genoodzaakt om de officiële opening van het kleuterschooltje in Tervenen te schrappen”, zegt directeur Geert De Kezel. “De verstrengde maatregelen rond het coronavirus laten ons niet toe om op een veilige wijze dit te organiseren.”