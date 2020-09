Terug naar school in De Regenboog Ertvelde: “Kinderfanfare op weg naar school” Joeri Seymortier

01 september 2020

09u35 0 Evergem Basisschool De Regenboog in Ertvelde bij Evergem heeft het nieuwe schooljaar gestart met de nodige toeters en bellen.

De kinderen werd gevraagd om met een feestmuts en in feestkledij naar school te komen. “We wilden graag letterlijk met toeters en bellen laten horen dat we eindelijk allemaal terug naar school mogen”, zegt directeur Marie-Rose Van de Velde. “Alles wat lawaai maakt en om coronaredenen niet in de mond moest, was mogelijk: van een fietsbel over een bellenkrans tot een trom. De leerlingen mochten zich al van ver op straat laten horen. Ze vormden zo een soort kinderfanfare op weg naar school. Op school werd dan nog eens per klasbubbel gezorgd voor muziek en dans. We zijn weer vertrokken!”