Terug naar school: Basisschool De Regenboog is officieel een Rode Neuzen School Joeri Seymortier

02 september 2019

11u36 4 Evergem De Regenboog in Ertvelde is officieel een Rode Neuzen School. De start van het schooljaar kleurde daar dan ook helemaal rood.

Niets dan rode shirts, sjaaltjes en jurkjes op de eerste schooldag in Basisschool De Regenboog in Ertvelde. “Omdat wij het welbevinden van kinderen en jongeren hoog in het vaandel dragen, gaven we ons snel op als Rode Neuzen School”, zegt directeur Marie-Rose Van de Velde. “Om dit kracht bij te zetten, kozen wij voor een vleugje rood bij de start van het schooljaar. We zijn het schooljaar al dansend gestart. En hoe kon dat beter dan op de hit ‘Rood’ van Marco Borsato?”