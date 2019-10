Ten Oudenvoorde Ertvelde blaast 10 kaarsjes uit: “Elke kamer in rusthuis is altijd bezet geweest” Joeri Seymortier

24 oktober 2019

Evergem Feest in het woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde in Ertvelde. Het rusthuis viert haar tiende verjaardag.

De senioren hebben hun feestje ondertussen gekregen. De personeelsleden en vrijwilligers worden op vrijdag 25 oktober getrakteerd aan een foodtruck. “Precies tien jaar geleden werd het nieuwe woonzorgcentrum Ten Oudenvoorde officieel geopend”, zegt Patrick Huyghe, voorzitter van het Zorgbedrijf Meetjesland. “We hebben tachtig ruime en moderne kamers voor definitieve opname en vier kamers voor kortverblijf. Op dezelfde site zijn er ook nog twintig serviceflats. Elke kamer van het woonzorgcentrum is de voorbije tien jaar altijd bezet geweest. Een enthousiast team heeft Ten Oudenvoorde in de afgelopen tien jaar voorzien van een hart en een ziel, en heeft er vooral een warme thuis voor de bewoners van gemaakt. Om kwaliteitsvolle zorg te blijven garanderen is het aantal personeelsleden dan ook mee geëvolueerd met de toenemende zorgbehoefte van de residenten. Vandaag kan het woonzorgcentrum rekenen op een gemotiveerde ploeg van een tachtigtal medewerkers, aangevuld met heel wat vrijwilligers uit de buurt.”