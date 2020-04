Te veel sluipverkeer: knip in Steenovenstraat in Belzele Joeri Seymortier

11 april 2020

16u19 1 Evergem De gemeente Evergem ‘knipt’ de Steenovenstraat in Belzele, om het sluipverkeer zo uit de smalle straat te weren.

Evergem maakt duidelijk dat kleine straten en wijken enkel voor bewoners bedoeld zijn. “Omdat veel automobilisten de Steenovenstraat toch als sluipweg gebruiken, vroegen we naar input van buurtbewoners en landbouwers”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Op basis van die feedback komt er vanaf vrijdag 17 april een knip ter hoogte van huisnummers 6 en 7. In het midden van de weg plaatsen we een houten paal met grote reflecterende strips. Fietsers kunnen er langs. De paal is verplaatsbaar. Hulpdiensten kunnen in geval van calamiteiten altijd de huizen in de straat bereiken.”

Park en speelbos

In de herfst wordt gestart met de aanleg van een groot park met een speelbos. Er komt een ingang aan de Steenovenstraat. “Dat bos zal veel kinderen en jeugdbewegingen gelukkig maken. Daarom denken we nu al na over de veiligheid. Zonder het paaltje is de straat eigenlijk onveilig: automobilisten zien elkaar bijna niet aankomen en ook voor fietsers en lopers is het heel gevaarlijk. Auto’s kunnen elkaar moeilijk kruisen. We wachten geen ongeval af om hier maatregelen te nemen”, klinkt het nog.