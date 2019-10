Te snel in Bezoekstraat en Zwartestraat in Evergem: gemeente zoekt oplossingen Joeri Seymortier

25 oktober 2019

11u45 0 Evergem Christine De Wispelaere (Sterk) wil snelheidsremmende maatregelen in de Bezoekstraat en Zwartestraat in Evergem.

De Wispelaere vraagt de gemeente om actie te ondernemen. De snelheidsduivels in de straat maken het volgens haar heel gevaarlijk voor de zwakke weggebruikers. “We hebben ook al opmerkingen gekregen van de bewoners, dus er is daar echt wel een probleem met de snelheid van het verkeer”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA). “We gaan binnen de Stuurgroep Verkeer en ook binnen het schepencollege bekijken welke maatregelen we daar kunnen nemen. Het dossier krijgt zeker een vervolg”, zegt de burgemeester nog.