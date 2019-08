Succesvol zakenman helpt nu probleemjongeren op Gooikenshoeve: “Mijn loon bestaat vandaag alleen uit voldoening” Joeri Seymortier

14 augustus 2019

10u04 0 Evergem Luc De Backer (59), ooit een succesvol zakenman, stort zich nu volledig op de hulp voor kwetsbare jongeren. In Ertvelde stampte hij samen met zijn zoon Charles de Gooikenshoeve uit de grond. Hij probeert er de jongeren opnieuw op het juiste pad te helpen. “Mijn loon bestaat uitsluitend uit voldoening, maar dat zou ik niet meer willen ruilen voor geld”, zegt Luc.

De vzw Gooikenshoeve in Ertvelde werd opgericht om psychisch en maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen van 17 tot 25 jaar een zinvolle dagbesteding te geven. “Ik zat vroeger in de zakenwereld, en haastte mij van de ene vergadering naar de andere”, vertelt Luc De Backer, die oorspronkelijk uit Waarschoot komt.

Ik was vroeger onder andere directeur Informatica bij Lotus Bakeries, en ben ook zelfstandig consultant geweest. Maar op den duur was ik echt moe gewerkt. Ik wou iets anders doen met mijn leven, en zo ben ik op deze stilteboerderij gekomen Luc De Backer

“Toen ik een pauze wou nemen in die drukke job, ben ik vrijwilliger geworden op de Kruiskenshoeve in Sint-Laureins. Daar heb ik geleerd dat je uit iedereen wel iets goeds kan halen, zolang de jongeren de kansen krijgen en grijpen. Ik was vroeger onder andere directeur Informatica bij Lotus Bakeries, en ben ook zelfstandig consultant geweest. Maar op den duur was ik echt moe gewerkt. Ik wou iets anders doen met mijn leven, en zo ben ik op deze stilteboerderij gekomen. Ik zag wat er met de wereld aan het gebeuren was, en ik wou zelf mijn steentje bijdragen om die wereld een klein beetje anders te maken. Ik kon gerust ook nog enkele jaren verder doen in de zakenwereld, en mijn persoonlijke bankrekening verder laten aangroeien. Maar het vrijwilligerswerk heeft mij helemaal anders naar mijn omgeving leren kijken. Ik verdien nu wel geen geld meer, maar ik krijg hier wel een pak meer voldoening uit dit werk.”

Zowel thuis als op school zijn het vaak vooral verwijten die ze horen. Hier zeg ik hen dat ik blij ben dat ze mij geholpen hebben. Dat schouderklopje zijn die jongens en meisjes vaak niet gewoon, en doet hen openbloeien Luc De Backer

Luc en zoon Charles willen de kwetsbare jongeren vooral een veilig thuisgevoel geven. “Het zijn jongeren uit de psychiatrie, die van school weggestuurd zijn, of van wie de thuissituatie uit de hand gelopen is”, zegt Luc. “Hier laten we die jongeren gewoon meehelpen in de tuin en op de boerderij. Dieren verzorgen, aardappelen planten of bieten zaaien. Dikwijls krijgen ze al hun hele jeugd overal op hun kop. Zowel thuis als op school zijn het vaak vooral verwijten die ze horen. Hier zeg ik het hen vooral als ze goed bezig zijn. Ik zeg hen dat ik blij ben dat ze mij geholpen hebben. Dat schouderklopje zijn die jongens en meisjes vaak niet gewoon, en doet hen openbloeien. Natuurlijk zijn er ook momenten dat het hier wat moeilijker is voor die jongeren. Dan geef ik ze even wat tijd alleen. Ze gaan dan even op de weide bij de dieren, kunnen zich even afreageren door hout te klieven, of ze liggen gewoon even onder een boom.”

Geen steun van overheid

In de Gooikenshoeve worden bergen verzet, maar financiële steun van de overheid is er niet. “Mijn zoon en ik werken nu al een jaar volledig gratis aan dit project. Er zijn vanuit de overheid veel te weinig middelen om zo’n projecten te ondersteunen. De zorgnood voor jongvolwassenen wordt steeds groter, maar ik moet strijden als een duivel in een wijwatervat om een project als het onze financieel mogelijk te maken. En dat terwijl er zoveel behoefte aan is”, vindt De Backer.

Muziekfestival

Om geld in het laatje te krijgen, wordt op zaterdag 17 augustus op het terrein een eerste muziekfestival georganiseerd. De opbrengst gaat naar de verdere uitbouw van de vzw Gooikenshoeve. Op De Volle Grondfesten treden onder andere Roland, Tiny Legs Tim en Roosbeef Solo op.

Info: www.gooikenshoeve.be en tickets op www.devollegrondfesten.be.