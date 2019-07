Stuntteam Gipsy Horses op 22ste Trekpaardenhappening Joeri Seymortier

11 juli 2019

07u31 5 Evergem Op zondag 14 juli vindt de 22ste editie plaats van de Trekpaardenhappening, op de hoeve De Brabander in de Schoonstraat in Evergem-Belzele.

Om 10 uur start de huiskarrentocht, en dan kan je gratis meerijden. Je moet wel op tijd zijn, want om 10 uur wordt stipt vertrokken. Om 12 uur is iedereen terug op het feestterrein, en is er warme beenhesp (18 euro), maar daarvoor moet je wel op voorhand inschrijven. In de namiddag is er een show met het stuntteam de Gipsy Horses. Kinderen kunnen het neerhof bezoeken, en er is doorlopend kinderanimatie. Gratis toegang.

Info: www.trekpaardendebrabander.be.