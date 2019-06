Sterk vraagt extra veiligheidsmaatregelen in heraangelegde Elslo Joeri Seymortier

03 juni 2019

12u27 4 Evergem Oppositiepartij Sterk uit Evergem vraagt extra veiligheidsmaatregelen voor de pas heraangelegde straat Elslo.

Volgens gemeenteraadslid Johan Van Hove van Sterk wordt er te snel gereden in Elslo. Het inrijden van Elslo vanuit enkele zijstraten zou ook gevaarlijk zijn omdat het zicht beperkt wordt. “We gaan dat onderzoeken”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Uit snelheidsmetingen blijkt niet meteen dat er plots veel sneller gereden wordt in Elslo, maar we kunnen bekijken of nieuwe snelheidsmetingen nodig zijn. Een slechte zichtbaarheid om Elslo in te rijden, komt vaak ook door te hoge hagen op hoekpercelen. Als dat het geval is, gaan we die eigenaars zeker aanschrijven”, belooft de schepen.