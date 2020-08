Sporten in Evergem kan weer, maar je moet wel reserveren Joeri Seymortier

27 augustus 2020

13u01 0 Evergem Op woensdag 2 september start in Evergem het nieuwe sportseizoen. Maar je moet de coronamaatregelen volgen.

Door de coronamaatregelen is het nodig om altijd een plaatsje te reserveren, ook voor de wekelijkse activiteiten. Ga naar evergem.be/vrijetijdsloket en klik op het tabblad ‘Reserveer je plaats’. Voor een aantal activiteiten kan je maximum twee reservaties per maand doen, om iedereen zoveel mogelijk kansen te geven. Je kan voor maximum twee personen tegelijk reserveren, behalve voor vrij zwemmen. Mond- en neusbescherming is verplicht tot aan de sportzaal. Kleedkamers kunnen niet gebruikt worden voor zaalsporten. De gegevens van de reservatie worden gebruikt bij eventuele contactopsporing.