Spoorwegovergang Kluizensesteenweg enkele dagen dicht Joeri Seymortier

01 juli 2020

08u46 0 Evergem De spoorwegovergang aan de Kluizensesteenweg in Evergem moet een paar dagen dicht voor alle verkeer.

Van donderdag 2 tot zondag 5 juli is de spoorwegovergang aan de Kluizensesteenweg in Evergem afgesloten. Dat is nodig omdat er werken gebeuren. De overgang is een veel gebruikte weg voor mensen die naar het veer van Langerbrugge willen. Volg dan de omleiding via de Burggravenlaan, Doornzeelsestraat, Doornzele Dries en de Langerbruggekaai. Fietsers rijden best om via de Gentweg.

Info: www.evergem.be.