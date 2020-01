Spiegeltje, spiegeltje, aan de wand… Wie wordt het mooiste ‘meetje’ van het land? Komt nieuwe Miss België zaterdagavond uit Meetjesland? Joeri Seymortier en Kristof Vereecke

10 januari 2020

09u53 0 Evergem Zaterdagavond geeft Elena Castro Suarez (19) haar kroontje van Miss België door aan één van de 32 finalistes. De kans dat de mooiste vrouw van het land uit het Meetjesland komt, is dit jaar groter dan ooit. Maar liefst drie finalistes zijn van bij ons: Chelsy De Witte (20) uit Zelzate, Pauline Noyen (25) uit Evergem en Inara Wytinck (23) uit Sleidinge.

De drie Meetjeslandse schonen zijn volop bezig met de repetities voor de grote finaleshow van nu zaterdag 11 januari. Kapster Chelsy De Witte uit Zelzate werd eerder al Miss Oost-Vlaanderen. “De afgelopen maanden zijn een fantastische trip geweest”, vertelt Chelsy. “Ik denk dat ik het zwaar ga missen eenmaal alles achter de rug is. Ik heb zoveel mooie momenten beleefd. Of ik stress heb? Noem het gezonde spanning. Al denk ik dat de stress wel zal komen zaterdagavond. Eenmaal ik op het podium sta valt dat gelukkig snel weg. Ik ga zaterdag echt alles geven. Eerlijk, ik gun het iedereen. Ik heb zoveel fijne vriendinnen gemaakt. Dat we met drie meisjes uit het Meetjesland in de finale zitten, is sowieso al uniek. We gaan elkaar na de finale zeker nog zien. Ik heb zoveel steun gehad de laatste maanden. In heb echt het gevoel dat de mensen fier zijn op mij en Zelzate. Ik heb altijd gezegd dat ik een goede ambassadrice wou zijn voor mijn gemeente en de provincie. Het is fijn dat zoiets ook lukt. Ik krijg daar ook veel fijne reacties op.”

Pauline Noyen komt uit de Langerbrugsestraat in Evergem. “Het is sinds Joke Van de Velde geleden dat er nog eens iemand uit Oost-Vlaanderen die felbegeerde titel van Miss België won. Dat is twintig jaar geleden, dus hoogtijd voor opvolging”, zegt Pauline. “Ik ben al blij dat ik de finale haal uit 200 geselecteerden. Deze verkiezing kan een mooie springplank zijn naar iets anders. Ik wil alle kansen met twee handen grijpen. Tijdens de provinciale finale werd ik eerste eredame voor Oost-Vlaanderen. Mijn verjaardag valt op 11 januari, en dat is de dag van de finale. Dan word ik 26 jaar. Bijzonderheden? Ik heb ongeveer acht jaar pianoles gevolgd en ik kan ook een paar woorden Mandarijn. Ik deed ook vrijwilligerswerk om de bedreigde panda te helpen.”

Inara Wytinck tenslotte is 23 en komt uit Sleidinge. Ze studeert ‘Sport en Beweging’. Dansen is dan ook haar hele leven. “Met mijn groep Funky Fresh won ik het Belgisch kampioenschap hip-hop”, zegt Inara trots. “Ik heb mezelf niet ingeschreven om deel te nemen, maar wou toch uit mijn comfortzone komen en deze uitdaging aangaan. Ik heb de voorbije maanden echt genoten van alles wat mij is overkomen. Als kandidaat-miss kan een goed doel niet ontbreken. Ik heb mij graag ingezet voor ‘Hope for the Children Cambodja’.”