Snookerzaak brengt nieuw leven in De Gouden Kroon: “Binnen tien jaar 250ste verjaardag vieren” Jeroen Cocquyt heropent ook legendarische feestzaal Kristof Vereecke

07 november 2019

16u50 0 Evergem De Gouden Kroon is terug van weggeweest. Jeroen Cocquyt baat er sinds vrijdag een snookerzaak uit, maar ook de legendarische feestzaal is terug van weggeweest. Eigenaar Luc Lambrecht kon zich geen betere uitbater dromen. “We zijn Jeroen enorm dankbaar dat hij de naam behouden heeft. Binnen tien jaar willen we hier samen de 250ste verjaardag van De Gouden Kroon vieren.”

Jeroen Cocquyt heeft het wel voor legendarische locaties. Na 19 jaar een snookerzaak uitgebaat te hebben in de Achterstraat, waar ooit de befaamde feestzaal Paris-Las Vegas van de enige echte Eddy Wally gehuisvest was, verhuisde hij vrijdag naar ‘De Gouden Kroon’. De zaak is al 240 jaar in bezit van de familie Lambrecht en is de plek waar meer dan drie generaties Meetjeslanders alle grote levensgebeurtenissen vierden. Ook de grote Eddy Wally was er kind aan huis. Sinds vrijdag kan je er snookeren. “Deze locatie was een opportuniteit die ik niet kon laten liggen”, zegt ondernemer Jeroen Cocquyt. “In de Achterstraat moest ik het vooral hebben van snookerspelers, maar hier kan ik toch een ruimer publiek aanboren.”

Feestzaal

Cocquyt heropent ook de befaamde feestzaal. “Daarvoor werk ik samen met cateraar @Home. Dat zijn de mensen achter de Veldbloem, nog zo’n begrip in Ertvelde en omstreken. Er zijn verschillende formules. Mensen kunnen de zaal huren met of zonder cateraar. Alles kan: trouwfeesten, communies, dansfeesten,.... Bedoeling is om deze zaak opnieuw te doen leven zoals vroeger het geval was.”

250ste verjaardag

Met 300 bezoekers was de opening alvast een schot in de roos. Luc Lambrecht, die het pand verhuurd aan Jeroen Cocquyt, is erg opgezet met de plannen van Jeroen. “Ik ben enorm gelukkig dat Jeroen hier nu zit. De zaak bruist weer. Ik ben ook superblij dat hij ervoor gekozen heeft de naam te behouden. Op die manier kunnen we binnen tien jaar samen de 250ste verjaardag van De Gouden Kroon vieren. En geloof me ’t zal erop zijn. We gaan de rotonde moeten afzetten die dag.”