Snelheidsregeling wijzigt in Noordlaan en Kloosterstraat in Kluizen Joeri Seymortier

31 augustus 2020

10u03 0 Evergem De gemeente Evergem hanteert nieuwe verkeersregels in de Noordlaan en de Kloosterstraat in Kluizen.

Na een aantal proefopstellingen vorig schooljaar, komen nu enkele definitieve wijzigingen. “De belangrijkste wijziging is de verwijdering van de variabele zone 30/50 in de Kloosterstraat en de Noordlaan”, zegt schepen van Mobiliteit Lucas Van der Meersch (CD&V). “Dat gebeurt omdat er op de Noordlaan een trajectcontrole komt. En dat is niet mogelijk in een variabele zone. In de Noordlaan geldt zone 50 van ongeveer 150 meter ten zuiden van de Toekomststraat tot 150 meter ten noorden van de Hoogstraat. In die zone komt ook de trajectcontrole. Die wordt gefinancierd door het gemeentebestuur. Omdat het verkeer dan trager rijdt, kunnen ook de bushaltes anders ingericht worden. Dat gebeurt samen met De Lijn en het Agentschap Wegen en Verkeer. De precieze planning hiervoor is nog niet gekend.”

Woonerf

De Kloosterstraat viel ook in de variabele zone 30/50. Die straat wordt nu ingericht als woonerf en is ook een schoolstraat. Je mag er niet sneller dan 20 kilometer per uur, en de voetganger heeft er absolute voorrang. “Er is onvoldoende ruimte om daar volwaardige voetpaden aan te leggen. Vrije Basisschool De Kleine Prins ligt in die straat, dus er is daar veel verkeer tijdens het schooljaar”, zegt schepen Van der Meersch nog.