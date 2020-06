Slenne Zomert: drie horecazaken maken samen terras op dorpsplein Sleidinge Joeri Seymortier

23 juni 2020

11u43 0 Evergem Drie horecazaken uit Sleidinge bij Evergem slaan de handen in mekaar en gaan samen een zomerterras maken op de groenzone aan het dorpsplein.

De drie horecazaken die samenwerken zijn Het Vermaek, Brasserie Des Amis en Klein Sleine. Bedoeling is om in de loop van volgende week te starten. “We mikken op 1 juli, maar het kan ook 3 juli worden”, zegt Gerd Vermeulen van biercafé Het Vermaek. “Bedoeling is dat we de groenzone vlakbij de kerk van Sleidinge inpalmen. We gaan elk onze eigen bar en eigen terras hebben, maar we doen dit in een perfecte samenwerking. Wie op mijn terras iets zit te drinken en een hongertje krijgt, kan gerust iets te eten halen bij de collega’s. Ik ben blij dat we deze bijzondere zomer met de collega’s kunnen samenwerken, en mekaar zo nog beter leren kennen.”

Binnen én buiten

De drie zaken dachten er eerst aan om enkel met het terras te werken en hun ‘echte’ zaak te sluiten. Maar dat zal nu toch niet gebeuren. “Er zijn ook mensen die toch liever binnen in hun vertrouwde omgeving zitten. En ook bij regenweer kan het binnen soms ook nog beter zijn”, zegt Gerd nog.

Schepen Jonas De Wispelaere (CD&V) is trots op de creativiteit van de ondernemers in Sleidinge. “De kerkfabriek heeft haar toestemming gegeven, dus het kan toch een leuke zomer worden in Sleidinge. Als gemeentebestuur steunen we zulke initiatieven maar al te graag. Dit draagt bij tot een levendige dorpskern. En de horeca kan zo wat extra omzet genereren in deze tijden die voor hen alles behalve evident zijn”, zegt schepen De Wispelaere nog.