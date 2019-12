Sleinse Filmklub toont oude dorpsfilmpjes van Sleidinge Joeri Seymortier

04 december 2019

10u43 0 Evergem Wie houdt van nostalgie, kan op zondag 8 december naar de eindejaarsvoorstelling van de Sleinse FilmKlub uit Sleidinge bij Evergem.

Uit de archieven komen zondag nog nooit vertoonde beelden uit het verleden van Sleidinge naar boven. Onder andere filmpjes uit de jaren 1979, 1989, 1999 en 2009 komen aan bod. “1979 was het jaar van het kind, waarin Eerwaarde Verwilst als nieuwe pastoor verwelkomd werd”, zegt Joris Laroy. “Het was ook het jaar waarin een heraangelegde Mithremstraat ingehuldigd werd in aanwezigheid van toenmalig premier Wilfried Martens. In 1989 werd dan weer het Cultureel Centrum opgericht. En al is het nog maar 10 jaar geleden, 2009 is ook een wonderjaar geweest: de Proms of Slenne, de heropening van het klokhuis, 80 jaar KLJ en pastoor Patrick die in een emotionele viering afscheid moest nemen. In het overzicht van vorig jaar passeren onder andere de sneukeltoer van de Landelijke Gilde, open kerkendag en de viering van 100 jaar wapenstilstand. Maar blikvanger is toch wel het uitgebreid verslag van ‘Slenne for Life’ tijdens de Warmste Week.”

Op zondag 8 december om 14 uur in CC Stroming in Sleidinge. Kaarten kosten 7 euro, of 6 euro voor wie jonger is dan 26 jaar. Jonger dan 12 jaar gratis. Info: 09/358.51.00 of www.evergem.be/cultuurcentrum.