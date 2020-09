Sleidinge viert 40 jaar markt: hele maand september feest Joeri Seymortier

06 september 2020

12u45 0 Evergem Het dorp Sleidinge houdt al veertig jaar een wekelijkse markt, en dat wordt de rest van de maand september gevierd.

De marktkramers in Sleidinge schenken op 11, 18 en 25 september een lot bij iedere aankoop. Daarmee maak je kans op een bon of een prijs in natura. De aankoopbon kan je dan gebruiken op de markt van Sleidinge. De winnaars worden geloot op vrijdag 25 september om 11.30 uur, onder de aanwezigen op de markt. Breng dan dus zeker al je verzamelde loten mee.

“Op 6 juni 1980 organiseerde Evergem voor het eerst een markt op het dorpsplein van Sleidinge”, zegt schepen Jonas De Wispelaere (CD&V). “Dit jubileum laten we niet ongemerkt voorbij gaan. Wie in september in Sleidinge naar de markt gaat, kan loten verzamelen. Er zijn voor 2.000 euro aankoopbonnen en prijzen in natura te winnen.”

Er is ook extra animatie. Radio Rust Roest is van de partij. Op vrijdag 25 september kan je vanaf 9 uur verzoeknummers aanvragen en hoor je anekdotes over 40 jaar markt in Sleidinge. De pop-upbar is die dag open vanaf 8 uur.