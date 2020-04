Sleidinge schrapt feestjaar, en viert volgend jaar noodgedwongen 801ste verjaardag Joeri Seymortier

04 april 2020

16u14 0 Evergem Het Comité van Sleidingenaren heeft beslist om het hele feestjaar voor ‘800 jaar Sleidinge’ te verplaatsen naar 2021.

Sleidinge bij Evergem zal door de coronacrisis noodgedwongen volgend jaar haar 801ste verjaardag moeten vieren. “2020 moest een uitzonderlijk feestjaar worden voor onze dorpsgemeenschap die dit jaar 800 jaar bestaat”, klinkt het in het comité dat bestaat uit Raf Dufort, Joris Laroy, Stefan Lehoucq, Chris Ranschaert, Gijs Spanhove, Bart Van Damme, Freddy Van Herzeele, Marc Van Wiemeersch, Marc Vereecke, Luc Willems en Martine Willems. “We zouden dit jaar een jaar lang vieren, met bestaande en nieuwe initiatieven. Na twee jaar werken waren we er klaar voor en konden we ons feestjaar starten. Maar het coronavirus beheerst nu al een paar weken de actualiteit en wat de komende periode zal brengen, is moeilijk in te schatten. Het zijn nu onzekere tijden waarin activiteiten worden afgelast, en latere activiteiten niet of moeizaam kunnen voorbereid worden. Daarom heeft het comité beslist om alle activiteiten te verplaatsen naar volgend jaar, om er dan hopelijk een spetterend feestjaar van te maken. Wanneer het opnieuw kan, zullen we in alle rust verdere stappen zetten naar het feestjaar ‘801 jaar Sleidinge’.”