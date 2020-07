Sleidinge krijgt nieuw postpunt in krantenwinkel Patton Joeri Seymortier

02 juli 2020

10u59 0 Evergem Het dorp Sleidinge krijgt volgende maand een nieuw postpunt. Dat komt in krantenwinkel Patton in Sleidinge-Dorp 26.

Vroeger was er een postpunt in de Carrefour in Sleidinge, maar dat is er al een tijdje niet meer. “Bpost liet ons weten dat er een nieuw postpunt gegund is aan krantenwinkel Patton, Sleidinge-dorp 26. De opening is voorzien op 4 augustus”, zegt burgemeester Joeri De Maertelaere (N-VA).

Evergem heeft nog drie andere plaatsen waar je voor je postzaken terecht kan. Naast het echte postkantoor in de Hofbilkstraat in Evergem, is dat ook bij Van Herck in de Eeklostraat 5 in Ertvelde en bij Dossche-Van Zele in de Beekstraat 27 in Wippelgem.

Een postpunt verzorgt een basispakket postdiensten, zoals verkoop van postzegels, aangetekende zendingen, verzending van pakjes en eventueel ook afhalingen van pakjes en aangetekende zendingen.