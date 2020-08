Sleidinge heeft opnieuw eigen Postpunt Joeri Seymortier

05 augustus 2020

17u17 0 Evergem Sleidinge, een dorp bij Evergem, heeft sinds deze week opnieuw een eigen Postpunt. Je kan terecht in krantenwinkel Patton.

Sinds deze week is er een nieuw Postpunt in Sleidinge. Je vindt het in krantenwinkel Patton dat gevestigd is in Sleidinge-Dorp 26. In een Postpunt kan je terecht voor basisdiensten van Bpost, zoals het afhalen van pakketjes of pakweg het kopen van postzegels.

In Evergem kan je naast het nieuwe Postpunt in Sleidinge ook terecht in de Postpunten Van Herck in de Eeklostraat in Ertvelde en Postpunt Dossche-Van Zele in de Beekstraat in Wippelgem. Ook het hoofdpostkantoor in de Hofbilkstraat in Evergem blijft beschikbaar.