Sint-Franciscus wuift gymjuf Martine uit: “Eigenlijk wou ze stewardess worden” Joeri Seymortier

30 juni 2020

09u58 0 Evergem De vrije basisschool Sint-Franciscus in Evergem heeft gymjuf Martine De Wit (62) een mooi afscheidsfeest gegeven.

Juf Martine ging in volle coronaperiode met pensioen, maar haar collega’s lokten haar net voor het einde van het schooljaar toch nog eens naar school. “We konden haar echt niet zo in stilte laten vertrekken”, zegt meester Guy. “We hebben toch nog voor een coronaveilig feest gezorgd, samen met haar kinderen. Juf Martine droomde er als jong meisje van om stewardess te worden, maar ze was blijkbaar twee centimeter te klein. Daarom bouwden wij haar eigen vliegtuigmaatschappij ‘Martine Airlines’. We vlogen over heel wat landen, en telkens kon juf Martine er genieten van liedjes en optredens. Dat werd een terugblik op de vele dansje die ze ooit in elkaar had gestoken.”