Serrestraat wordt op schooldagen een ‘schoolstraat’ Joeri Seymortier

02 februari 2020

12u47 0 Evergem De Serrestraat in Evergem wordt vanaf maandag 3 februari omgevormd tot een schoolstraat. Bij het openen en sluiten van de gemeentelijke basisschool Evergem mogen wagens de straat niet meer in.

“Vanaf 3 februari vormen we de Serrestraat, vlakbij de gemeentelijke basisschool van Evergem, tijdens de schooldagen om tot een zogenaamde schoolstraat”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “De Serrestraat is doodlopend en leidt naar de schoolingang. Goed nieuws dus voor de leerlingen. De straat is dan enkel voorbehouden voor voetgangers en fietsers. Auto’s en gemotoriseerd verkeer komen er niet in, tenzij de bestuurder een vergunningskaart heeft.”

De Serrestraat wordt op schooldagen een schoolstraat: van maandag tot vrijdag tussen 8 en 8.30 uur, op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15.15 tot 15.45 uur, en op woensdag van 11.45 tot 12.15 uur.

Info: www.evergem.be.