Senioren Evergem leren woensdag aanbod kennen op Zorgbeurs Joeri Seymortier

25 november 2019

20u10 0 Evergem De gemeente Evergem organiseert op woensdag 27 november de Zorgbeurs, een doe- en infobeurs voor de 65-plussers.

Senioren kunnen woensdag kennis maken met het zorgaanbod in Evergem. Je ontdekt op deze infobeurs het hele activiteiten- en dienstverleningsaanbod in Evergem voor senioren en zorgbehoevende mensen. Heel wat organisaties en verenigingen zijn aanwezig met een stand.

Je kan woensdag van 13.30 tot 16.30 uur terecht in dienstencentrum Het Hoeksken, Hoeksken 29a in Evergem. Je kan er op eigen kracht naartoe, of een ritje bestellen met de Babbelbus.

Info: www.evergem.be/senioren of 09/269.76.10.