Schrikkeltweeling viert geslaagde zesde verjaardag: “Eén keer om de vier jaar vieren we samen” Kristof Vereecke

01 maart 2020

09u42 0 Evergem En of het een geslaagd feestje werd: Celine en Cleo Coppens vierden gisteren officieel hun zesde verjaardag, nochtans heeft de tweeling al 24 levensjaren op de teller staan. “29 februari zal altijd een superspeciale dag blijven.”

Verjaren op 29 februari betekent maar één keer om de vier jaar echt feest en dus nodigde Celine Coppens vrienden en familie uit bij haar thuis om haar zesde verjaardag te vieren. “Eén keer om de vier jaar een feestje is niks te veel.” Dat beaamde ook haar tweelingzus Cleo. “Normaal vieren we onze verjaardag elk op een afzonderlijke dag. Celine op 1 maart, ik op 28 februari. Eén keer om de vier jaar vieren we samen en dat blijft superspeciaal.” Er werd dan ook getoast en gekust dat het een lieve lust was. “Zoals ik gisteren zal zei: Het is pas echt je verjaardag als het ook op de scheurkalender staat”, besloot Celine. Proficiat dames!