Scholencross met meer dan 1.000 lopers geschrapt door corona: kinderen lopen komende weken op school Joeri Seymortier

17 september 2020

17u42 0 Evergem De traditionele scholencross van Evergem gaat dit jaar niet door. Door corona moeten de kinderen gewoon op school rondjes lopen.

Elk jaar vindt in september de scholencross plaats. Dan verzamelen meer dan duizend lopers en evenveel supporters op Doornzele Dries. “Een gezellig sportfeest zal het dit jaar helaas niet zijn”, zegt schepen van Sport Kenny Ketels (N-VA). “Om de verspreiding van het virus tegen te gaan, lopen de kinderen de wedstrijd op school. Onze sportmedewerkers gaan dit jaar gewoon langs op de scholen om de cross in goede banen te leiden. Vanaf nu tot midden oktober komen alle scholen aan bod. Bewegen blijft belangrijk, zeker in coronatijden.”

De kinderen van de eerste graad lopen 600 meter, de tweede graad loopt 900 meter en de derde graad 1.200 meter. Ze lopen elk in hun eigen bubbel.