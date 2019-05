Schepen Kathleen Depoorter (47) uit Evergem voor N-VA naar de Kamer: “Het hele Meetjesland heeft er een stem bij in Brussel” Joeri Seymortier

27 mei 2019

09u17 0 Evergem Schepen Kathleen Depoorter (47) uit Evergem is verkozen in de Kamer, en mag haar valiezen maken richting Brussel. Ze blijft ook schepen in Evergem, maar zal haar job als apotheker afbouwen.

Met 14.794 voorkeurstemmen heeft Kathleen Depoorter een topscore neergezet. Ze haalt de derde meeste stemmen van de N-VA in Oost-Vlaanderen en staat zelfs in de top tien van de voorkeurstemmen over alle partijgrenzen heen. Boven haar staan enkel gevestigde politieke namen. Zij is dus de populairste nieuwkomer.

“Ik ben zeer tevreden over mijn persoonlijk resultaat”, reageert Kathleen Depoorter terwijl ze op weg is naar het nationaal partijbestuur in Brussel. “Het was de bedoeling om een volksvertegenwoordiger van het Meetjesland in Brussel te krijgen, en dat is ook gelukt. Ik ga die job met heel veel plezier doen. Ik ben blij dat ik de sterkste nieuwkomer in Oost-Vlaanderen ben. In het Meetjesland en in Gent heb ik veel stemmen gehaald, en daar ben ik dankbaar voor.”

Apotheek

Kathleen Depoorter blijft alvast schepen in Evergem. “Een schepenambt en de job van volksvertegenwoordiger is goed combineerbaar”, klinkt het. “Ik doe vooral het departement Financiën, en dat zijn dossiers die ik vanop welke locatie dan ook kan opvolgen. Voor de apotheek heb ik iemand gevonden die mij kan vervangen. Ik wil op zaterdagvoormiddag wel nog zelf in de apotheek staan, om zo het contact met de mensen niet te verliezen. In een apotheek hoor je ook perfect wat er leeft.”

Drie zonen

Depoorter is ook mama van drie zonen. Zij zijn ondertussen 19, 21 en 23 jaar en zitten volop in de blokperiode. Of zij de mama nog vaak zullen zien? “Dat zal niet zo veel veranderen. De combinatie van schepen en de apotheek was ook al heftig, dus ik was ook al veel weg van huis”, zegt Kathleen Depoorter nog.