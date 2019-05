Schauvliege wil controle koeltorens digitaliseren: “Zorgen dat zo’n legionellabesmetting niet meer kan” Joeri Seymortier

22 mei 2019

17u34 0 Evergem Vlaams parlementslid Joke Schauvliege (CD&V) uit Evergem heeft woensdag in de laatste plenaire vergadering van het Vlaams Parlement gepleit voor een digitalisering van de controle op koeltorens. Zo wil ze legionellabesmettingen in de toekomst tegengaan.

Evergem en de Gentse Kanaalzone worden al enkele weken getroffen door een legionellabesmetting, met ondertussen 25 patiënten. Koeltorens en koelinstallaties zijn gekend als mogelijke bron van besmetting met legionella. Schauvliege pleit voor een grondige evaluatie, en wil de controle en inspectie in de toekomst digitaliseren. “We moeten er alles aan doen om te voorkomen dat dit nog eens kan gebeuren”, zegt Joke Schauvliege. “Onze gedachten gaan in eerste plaats uit naar de slachtoffers. De diensten moeten alles op alles zetten om de besmetting te stoppen. We moeten in eerste instantie op zoek naar de detectie van de bron, maar om de bezorgdheid weg te nemen moet er snel een grondige evaluatie gemaakt worden. Dat is nodig om te weten wat er is fout gelopen en waar we eventueel zaken moeten aanscherpen in de regelgeving. De gegevens van de logboeken die bedrijven bijhouden moeten in de toekomst gedigitaliseerd worden. Op die manier kan de inspectie op een vlotte en toegankelijke manier aan de informatie, en kan men preventief en snel optreden bij incidenten.”

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) bevestigde dat er een grondige analyse zal volgen, en er bekeken zal worden of de regelgeving bijsturing verdient.