Rusthuizen in quarantaine: zo houden ze het in Zorgbedrijf Meetjesland toch nog leuk voor de bewoners Van extra tablets, over bloemen tot een eigen radiozender Joeri Seymortier

24 maart 2020

10u21 0 Evergem De vijf rusthuizen van het Zorgbedrijf Meetjesland in Evergem, Maldegem en Nevele doen er alles aan om het geïsoleerde leven van de bejaarde bewoners in deze coronatijden zo aangenaam mogelijk te maken. Van extra tablets om te skypen, over bloemen op de kamer, tot zelfs een eigen radiozender in het rusthuis van Ertvelde. Wij gingen op (veilig) werkbezoek.

Al zeker tot 19 april is bezoek aan bewoners van een rusthuis verboden. Een zware dobber voor de bewoners van woonzorgcentrum Warmhof in Maldegem, WZC Ter Leenen in Nevele, en de rusthuizen Ten Oudenvoorde, Ter Caele en Ter Hollebeke in Evergem. Maar het Zorgbedrijf Meetjesland dat de vijf rusthuizen overkoepelt, blijft niet bij de pakken zitten en zet een pak creatieve acties op poten.

“Zodra bekendgemaakt werd dat de woonzorgcentra hun deuren moesten sluiten, werden twee extra laptops verdeeld per woonzorgcentrum zodat alle bewoners de dag zelf al konden skypen met familie en vrienden”, zegt Patrick Huyghe van het Zorgbedrijf Meetjesland. “Het zorgpersoneel geeft iedere bewoner de kans om iemand van buitenaf te contacteren, en zo blijven ze virtueel verbonden met elkaar. Van de bibliotheek in Maldegem die momenteel gesloten is, heeft het Zorgbedrijf intussen ook tien extra tablets gekregen waarmee de bewoners van rusthuis Warmhof ook digitaal kunnen bellen.”

Radio Ten Oudenvoorde

In rusthuis Ten Oudenvoorde in Ertvelde is Radio Ten Oudenvoorde weer van onder het stof gehaald. “Het animatieteam wil hiermee vooral de sfeer erin houden tijdens deze moeilijke periode”, zegt Patrick Huyghe. “Bewoners, personeelsleden, maar ook familie en mensen buiten het woonzorgcentrum kunnen muziekverzoeken indienen via Facebook, mail of per brief. De eerste live-uitzending was een succes. Dankzij de vele inzendingen bleef Radio Ten Oudenvoorde twee uur lang draaien. Wie wil, kan nog steeds verzoeken indienen voor de komende dagen en weken.”

We krijgen veel geschenken. Bloemen, puzzelboeken en zelfs voedingswaren zoals diepvriesfrietjes komen toe bij de verschillende woonzorgcentra. Patrick Huyghe

Het Zorgbedrijf heeft in al haar woonzorgcentra een eigen infokanaal op de televisie. Normaal gezien wordt daar algemene informatie op vermeld zoals het menu van de week, de jarigen van de maand, en de weekactiviteiten. Het kanaal wordt nu ook gebruikt voor filmnamiddagen waarbij iedereen op hetzelfde moment in hun kamer naar een film uit vervlogen jaren kan kijken. “Hoewel iedereen apart zit, kunnen ze op die manier toch samen naar een film kijken en er daarna nog over napraten in de gangen”, zeggen de begeleiders.

Op Facebook werd een oproep gelanceerd om brieven, foto’s en tekeningen naar het rusthuis te sturen. Sindsdien hebben de bewoners het al druk gehad met het bekijken en bewonderen van de vele berichten en inzendingen. “Maar het blijft niet enkel bij die berichten en tekeningen. Bloemen, puzzelboeken en zelfs voedingswaren zoals diepvriesfrietjes komen toe bij de verschillende woonzorgcentra. De bewoners worden er letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet”, klinkt het.

Wij hebben echt veel waardering voor de 740 personeelsleden van het Zorgbedrijf Meetjesland die zich elke dag inzetten om deze coronacrisis door te komen. Patrick Huyghe

Zorgbedrijf Meetjesland heeft ook een nieuw communicatiekanaal ter beschikking, en gebruikt nu volop WhatsApp. Via het nummer 0491/15.00.37 kunnen familieleden, vrienden, maar ook medewerkers video’s en foto’s doorsturen. Het animatieteam ontvangt die berichten en kan hiermee verschillende dingen doen: ofwel de foto’s afdrukken en tonen, ofwel de foto’s en video’s digitaal laten zien op hun laptop, ofwel laten publiceren op het infokanaal op de tv’s.

“Wij hebben echt veel waardering voor de 740 personeelsleden van het Zorgbedrijf Meetjesland die zich elke dag inzetten om deze coronacrisis door te komen. Het samenwerken binnen het Zorgbedrijf is in zulke tijden duidelijk nog meer aanwezig bij de medewerkers en op de werkvloer”, zegt Patrick Huyghe nog.