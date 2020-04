Rusthuisbewoners Evergem genieten op veilige afstand van liedjes uit de oude doos Joeri Seymortier

10 april 2020

14u47 0 Evergem De rusthuisbewoners van Evergem hebben op een veilige manier kunnen genieten van liedjes uit de oude doos, dankzij het bezoek van Radio Rust Roest.

Radio Rust Roest is een initiatief van het eventbedrijf Amusivent uit Evergem, en brengt met een caravan een mobiele radio naar de rusthuizen. Het Zorgbedrijf Meetjesland was al aan de beurt. “Woonzorgcentrum Ter Caele in Evergem en Ter Hollebeke in Sleidinge konden al genieten”, zegt voorzitter Patrick Huyghe. “Sommige bewoners kwamen buiten, en konden ver uit mekaar en op veilige afstanden genieten op het terras in de zon. Anderen kozen er voor om in de kamer te blijven en door het venster te luisteren. Wie wou kon alles ook via het intern televisiekanaal volgen. Er werd uitbundig meegezongen en de handjes gingen spontaan de lucht in. De jarigen van de maand werden getrakteerd op het liedje ‘Happy Birthday’, een gebaar dat ze zeker wisten te appreciëren.”