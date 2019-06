Rusthuis Ter Hollebeke Sleidinge wordt vanaf 24 juni vernieuwd: 15 reeksen van telkens vier kamers Joeri Seymortier

13 juni 2019

10u09 0 Evergem De vernieuwingswerken aan de zestig kamers van woonzorgcentrum Ter Hollebeke in Sleidinge bij Evergem starten op 24 juni.

Het Zorgbedrijf Meetjesland legt 850.000 euro aan de kant voor de renovatie van de zestig kamers en badkamers. Het woonzorgcentrum dateert van 1 oktober 1994, en heeft een opknapbeurt nodig. De werken zullen een jaar duren, en zullen gebeuren terwijl er toch een volle bezetting van het rusthuis is.

“We kunnen kamers niet leeg laten staan, want dat zou een te groot inkomensverlies betekenen”, zegt algemeen directeur Piet Vanwambeke. “We hebben twee interne ruimtes verbouwd, zodat de bewoners van de kamers waar op dat moment gewerkt wordt, tijdelijk naar daar kunnen verhuizen. We zullen werken in 15 blokken van telkens vier kamers. Er zal telkens twee weken gewerkt worden, en dan moeten de vier kamers klaar zijn. We gaan eind juni en begin juli eerst een modelkamer maken, om te zien of de opgemaakte plannen ook in de praktijk werkbaar zijn. Na de zomer start dan de verbouwing van de kamers zelf. De bewoners zullen zo snel mogelijk weten wanneer hun kamer aan de beurt is, en wanneer zij dus voor twee weken naar een andere kamer moeten verhuizen. Nadien keren ze terug naar een mooi vernieuwde kamer, met modern sanitair.”