Rock voor Specials maakt zich op voor bloedhete editie: De Mens, Tourist LeMc, Triggerfiner, The Van Jets en Gers Pardoel Joeri Seymortier

23 juni 2019

18u02 0 Evergem Rock voor Specials, het muziekfestival voor personen met beperkingen in Doornzele bij Evergem, maakt zich op voor de 23ste editie.

Op woensdag 26 juni komen onder andere Mathias Vergels, Je Broer, De Mens, Tourist LeMc en Triggerfinger. Op donderdag 27 juni is het de beurt aan Emma Bale, Gers Pardoel, The Van Jets en Goose. “Rock voor Specials ontstond 23 jaar geleden vanuit een reële behoefte”, zegt Luc Verbeke, directeur van vzw Den Droes. “Ook personen met een verstandelijke beperking zijn oprecht geïnteresseerd in kwalitatieve muziek. De vele Belgische festivals doen hun best om het bezoek van specials aangenamer te maken, maar voor velen is de stap naar een ‘gewoon’ festival nog te groot. Ons festival is voor hen de oplossing. Rock voor Specials laat personen met een verstandelijke beperking genieten van hedendaagse rockmuziek op een normaal open air festival en doorbreekt het cliché dat zij enkel open staan voor het Nederlandstalige populaire genre. In een ideale wereld zou een festival als Rock voor Specials overbodig zijn. Met zijn ruim 3.000 bezoekers per dag bewijzen we echter dat er nog steeds nood aan is.”

Info: www.rockvoorspecials.be.