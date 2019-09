Rob Trenson opnieuw voorzitter gemeenteraad Evergem Joeri Seymortier

03 september 2019

10u43 0 Evergem Rob Trenson (N-VA) wordt opnieuw voorzitter van de gemeenteraad in Evergem.

Rob Trenson was al drie jaar voorzitter van de gemeenteraad in Evergem, van 2013 tot 2016. Toen hij schepen werd volgde partijgenoot Kathleen Depoorter hem als voorzitter op. Nu gebeurt het omgekeerde. Depoorter werd verkozen als parlementslid in de Kamer, en draagt nu opnieuw het voorzitterschap over aan partijgenoot Rob Trenson. “Ik ga voluit voor mijn parlementair mandaat en mijn schepenambt”, zegt Kathleen Depoorter. “Ik was heel graag voorzitter van de gemeenteraad, maar wie mij kent weet dat ik voluit ga voor alles wat ik doe. Als schepen en parlementair zal ik mijn handen meer dan vol hebben.”

Rob Trenson is blij dat hij terug op de voorzittersstoel zit. “Dit voelt aan als thuiskomen op een vertrouwde stoel. Ik zal zoals voorheen proberen een neutraal figuur te zijn voor de verschillende fracties en ervoor zorgen dat de gemeenteraadsleden ten volle hun standpunten kunnen verdedigen”, zegt Trenson.