Rioleringswerken Hermijtstraat Ertvelde starten volgende week Joeri Seymortier

12 december 2019

15u24 3 Evergem Volgende week starten de rioleringswerken in de Hermijtstraat in Ertvelde bij Evergem.

De rioleringswerken in de Steenstraat en het kruispunt Trilkouter zijn bijna afgerond. “In de week van 16 december starten de rioleringswerken in de Hermijtstraat”, zegt schepen Lucas Van der Meersch (CD&V). “Dat wil zeggen dat vanaf dan de in- en uitgang via de Steenstraat verloopt. Wanneer precies de switch volgende week gebeurt, kan de aannemer nog niet precies zeggen. De rioleringswerken in de Trilkouter zelf starten vermoedelijk eind januari.”

Tijdens de werken wordt een centraal punt gemaakt voor het verzamelen van het afval. De afvalwagen kan niet in de werfzone rijden tijdens de werken. Aan de inwoners van Trilkouter wordt gevraagd om hun afval aan te bieden op een centraal afvalpunt halfweg de straat. De aannemer engageert zich om het afval op maandag rond 16 uur naar het begin van de straat te brengen.