Rieme zoekt nieuwe bestemming voor kerk en stationsgebouw Joeri Seymortier

29 september 2019

10u52 1 Evergem De gemeente Evergem gaat op zoek naar een nieuwe bestemming voor de kerk en het oude stationsgebouw van Rieme.

Evergem heeft een uitvoeringsplan gemaakt, dat de toekomst van Rieme moet vastleggen. Op dinsdag 1 oktober wordt daarover een infomarkt gehouden. “Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Rieme zwaar getroffen door bombardementen”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “De olieraffinaderij was een heel belangrijk doelwit. De dorpskern werd weer opgebouwd, maar er is nog werk aan de winkel. In eerste plaats actualiseren we een aantal verouderde stedenbouwkundige voorschriften. Daarnaast zijn ook enkele herbestemmingen noodzakelijk, onder meer voor de leegstaande kerk en het stationsgebouw. Maar dat is ook nodig voor een aantal zonevreemde woningen en bedrijven. Wat er bijvoorbeeld met de kerk kan gebeuren? Dat willen we net van de inwoners horen. Als gemeente hebben we nog niets beslist.”

Je kan dinsdag het dossier inkijken en vragen stellen aan experts. De infomarkt vindt plaats op dinsdag 1 oktober van 18 tot 20 uur in de parochiezaal van Rieme, Sint-Barbarastraat 3. Inschrijven is niet nodig.

Info: www.evergem.be.