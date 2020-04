Restaurant Myconos Sleidinge kookt voor zorgverleners AZ Alma Joeri Seymortier

29 april 2020

12u03 8 Evergem De uitbater van restaurant Myconos in het dorp van Sleidinge heeft woensdag gekookt voor de zowat 300 zorgverleners van AZ Alma in Eeklo.

Restaurant Myconos kwam pas een jaar geleden naar Sleidinge. Daar hebben ze in korte tijd een vast klantenbestand uitgebouwd, maar door de coronacrisis blijft ook Myconos voorlopig dicht. “Waarom dan niet eens lekker koken voor de zorgverleners van AZ Alma in Eeklo?”, zeggen Cem, Baba en Kim. “Wij wilden alle hulpverleners op onze manier bedanken voor hun zware en risicovolle inspanning in deze moeilijke tijden. De maaltijd werd in samenwerking met Metro Evergem aangeboden. Ik heb gezorgd voor kippenblokjes met verse groenten in tomatenroomsaus, Griekse pasta met parmezaanse kaas, en salade. Smakelijk en bedankt!”