Repair Café Evergem draait op volle toeren: al meer dan 1.000 voorwerpen hersteld Joeri Seymortier

09 oktober 2019

09u29 0 Evergem Het initiatief van het Repair Café in Evergem scoort. Er zijn ondertussen al meer dan duizend voorwerpen hersteld.

In een Repair Café herstellen vrijwilligers kapotte voorwerpen, gratis en voor niets. Tijdens de vorige bijeenkomst in Wippelgem bereikten de vrijwilligers een mijlpaal: de herstelling van het duizendste voorwerp. “Ondertussen is het Repair Café een vaste waarde in Evergem”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Met zo’n 60 tot 70 bezoekers per editie kunnen we spreken van een succes. In het Repair Café kan je terecht met kapotte draagbare elektrische apparaten zoals huishoudtoestellen, computers en gereedschap. Maar je kan er ook tuinmateriaal, textiel, houten materialen en fietsen laten herstellen. Wist je dat Repair Café Evergem ook een horloge-, meubel- én schoenmaker heeft? Dat is uniek. Bovendien is er ook een afdeling smidse en speelgoed. Bedankt aan alle vrijwilligers om zoveel producten een tweede leven te geven.”

Het eerstvolgende Repair Café vindt plaats op 23 november, van 9 tot 12 uur in Basisschool De Regenboog in Ertvelde.