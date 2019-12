Remotive wint titel ‘Beloftevolle KMO van het jaar’ Joeri Seymortier

04 december 2019

17u05 0 Evergem Remotive uit Evergem heeft van Unizo de titel ‘Beloftevolle KMO van het Jaar’ gekregen.

Remotive is een bedrijf voor roterende machines, zoals elektromotoren, blazers, pompen, tandwielkasten en ventilatoren. Remotive uit Evergem onderhoudt, herstelt en vernieuwt ze met kennis van zaken. Jan De Winter startte het bedrijf pas eind 2015 op, en nu zijn er al 31 werknemers. Die zijn gemiddeld amper 23,5 jaar oud. Het bedrijf investeert veel in opleidingen op maat op de werkvloer en biedt kansen aan zowel jonge schoolverlaters als mensen zonder ervaring.

Jos Vermeiren, directeur Unizo Oost-Vlaanderen, is trots. “We zijn vanuit Unizo Oost-Vlaanderen trots dat een jong, getalenteerd bedrijf uit onze provincie deze titel krijgt. Dit is nogmaals het bewijs dat er in Oost-Vlaanderen uitstekende voedingsbodem is voor ondernemerschap. Remotive is in vier jaar tijd ontzettend snel gegroeid. Het gaat om een groei van maar liefst 1.200 procent. Dat in combinatie met een heel vooruitstrevend HR-beleid maakt van deze kmo de absolute terechte winnaar.”

Info: www.remotive.be.