Recyclagepark Evergem vanaf maandag weer open op gewone openingsuren Joeri Seymortier

17 april 2020

17u26 22 Evergem Het recyclagepark van Evergem krimpt de openingsuren vanaf maandag 20 april weer in tot een normaal regime.

Sinds 7 april is het recyclagepark terug open. “De eerste twee weken waren er ruimere openingsuren, om het bezoek zoveel mogelijk te spreiden”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Vanaf maandag 20 april gelden terug de gewone openingsuren. De maatregelen blijven wel gelden. Iedereen moet in dezelfde wachtrij aanschuiven, langs de parallelweg van de R4. Aanschuiven via zijstraten is niet toegelaten. Kom alleen als het echt nodig is. Respecteer de afstand op het park, en ga niet met twee verschillende bezoekers tegelijk naar dezelfde container.

Info: www.evergem.be.