Recyclagepark Evergem moet volgende maand weekje dicht Joeri Seymortier

03 november 2019

16u20 0 Evergem Het recyclagepark van Evergem zal uitzonderlijk gesloten zijn van maandag 9 tot en met zaterdag 14 december.

Er wordt dan nieuwe hardware en software geïnstalleerd. Vanaf 16 december komt er ook een extra betaalzuil. “De eenvoudigste manier om te betalen op ons recyclagepark is via een provisie”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V). “Die kan je opladen op het park en in de administratieve centra via Evergem Info. Via Evergem Info duurt het wel nog een dag voor de provisie op je kaart staat. Je kan ter plaatse enkel betalen met Bancontact. Je kan wel cash komen betalen in het Administratief Centrum Evergem. Als er nog een betaling open staat, krijg je geen toegang tot het park. Je moet dan eerst het saldo betalen. Dat kan ter plaatse aan de betaalzuil.”

Op de ‘Evergem Info’-punten en in het recyclagepark vind je een ‘Wegwijs Recyclagepark’. Daarin staat alle nuttige informatie over het park.

Info: www.evergem.be.