Recyclagepark Evergem blijft volgende week dicht voor werken Joeri Seymortier

03 december 2019

13u33 0 Evergem Het recyclagepark van Evergem blijft volgende week de hele week dicht voor alle inwoners van Evergem.

Het recyclagepark is gesloten van maandag 9 tot en met zaterdag 14 december. Er wordt dan nieuwe hardware en software geïnstalleerd. Wie afval heeft dat naar het recyclagepark moet, doet dat dus beter nog tot en met zaterdag 7 december. Vanaf 16 december gaat het recyclagepark weer open en komt er ook een extra betaalzuil.

De eenvoudigste manier om te betalen op het recyclagepark blijft wel via een provisie. “Die kan je op het park opladen met je bankkaart of cash via Evergem Info in de Administratieve Centra. Op het recyclagepark kan je enkel betalen met Bancontact. Wanneer er nog een betaling open staat, krijg je geen toegang tot het park. Je moet dan eerst het saldo betalen. Dat kan ter plaatse aan de betaalzuil. Facturen worden ook niet meer standaard opgemaakt. Het betaaloverzicht dat je uit de automaat haalt, volstaat voor de boekhouding. Wie een overzicht wil van de betaalverzoeken, kan dat aanvragen via de betaalzuil en betaalt daarvoor 15 euro”, zegt schepen Sven Roegiers (CD&V) nog.